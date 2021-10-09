美國職棒目前結束例行賽，季後賽分區系列戰正火熱開打中，而在前陣子進行的美聯、國聯外卡驟死戰中道奇擊敗紅雀、紅襪擊敗洋基成功晉級，落敗的紅雀跟洋基則成為季後賽「一日遊」球隊，對於這樣的結果他們想必很失望，辛苦一季拚近季後賽，卻因為一場比賽就提前放假，但這就是職業比賽的殘酷。

而在全世界擁有廣大球迷關注的豪門洋基又成為討論焦點，每年他們在賽季中的成敗都會成為新的話題，許多人認為財大氣粗的他們近幾年都無法繳出好成績，每年的季末補強也是雷聲大雨點小，開季狀況更是起伏不定，至於本季他們到底出了什麼問題，季末也開始出現外界的各方說法。

其中紐約媒體《NJ.com》就說話了，他們認為除驟死賽失常的王牌投手寇爾(Gerrit Cole)需承擔責任外，洋基管理層也要負很大的責任，他們認為洋基總管凱許曼(Brian Cashman)當初沒把日本強投田中將大留下來是個大錯誤，讓現在洋基先發輪值人手短缺，導致只能靠寇爾一人撐場局面。

當然洋基也是有補強，雖然寇爾季末狀況不佳，但仍是非常值得投資的大物投手之一，本季就算不夠穩定，還是繳出16勝8敗，自責分率3.23成績，而且243三振高達聯盟第二，僅次於藍鳥王牌羅比雷(Robbie Ray)，一但找回狀態，仍是聯盟強大先發投手之一，不過媒體則是將矛頭指向另一位投手—克魯伯(Corey Kluber)。

文章提及總管去年最大敗筆就是放走田中，簽下克魯伯，記者認為就算田中狀態不如全盛時期，但他懂得利用智慧投球，更能分擔寇爾在先發輪值的壓力，從而幫助洋基，並稱讚田中說：「他在場上永遠不會陷入慌亂。」表示投手能從他身上學到很多，雖然可能是結果論，但克魯伯確實沒幫到洋基太多忙。