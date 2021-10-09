南投水里國小9日舉行百周年校慶活動。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

創校於1921年的水里國小100歲！9日舉行百週年校慶活動，疫情因素以保護學童為優先考量，學校遵守防疫指揮中心防疫規定，除以線上方式辦理校慶活動，還以校園巡禮活動，帶領返校的校友們感受百年校史的榮耀光輝，師生還捐助罕見疾病基金會。

為歡慶百歲生日，學校自109學年度即展開第一波系列活動，從母親節活動開始，完成紅白大對抗、大手牽小手-蓋手印活動及親子曬恩愛，接著是歲末年終跳蚤市場感恩回饋捐助活動，師生們展現愛心湊足2萬元捐助罕見疾病基金會、學生參與校徽徵選。

此外，還有校友協助老照片回顧與搜尋、代代水里人，其中最資深校友91歲、最年輕校友3歲，傑出校友推薦與遴選-優質校友展現典範、電子校刊編輯、開發百周年紀念小物，四學院運動賽事等豐富精彩活動接力進行，全體親師生無不歡喜鼓舞並懷著感恩的心，準備迎接這個大喜的日子。

校史室舉辦「時光藝廊藝文展」、校友書畫展，及邀請傑出校友張耀煌先生，亦是享譽國際的世界知名藝術家，於母校圖書館舉辦畫展，讓參與貴賓、校友、師生一飽眼福，重溫舊時回憶，共同慶祝水里國小100歲生日快樂，氣氛熱絡。

教育局表示，走過一百年歷史的水里國小非常珍貴，感謝所有與會的傑出校友及各界嘉賓一同參與巡禮的活動，希望在優秀傑出校友支持下，未來發展能更好，縣府也將加強學校的環境設備，讓學子有更好的學習環境，再次感謝所有師長在一百年來，一代接著一代傳承，培育出最優秀的學生，在各行各業發光發亮。