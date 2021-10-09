雞蛋富含營養價值又容易烹調，但不少人怕膽固醇過高，而限制每天吃的量。針對此事，醫師邱正宏表示，血液中的膽固醇80％與身體代謝有關，飲食的影響只佔20％，因此每天能吃幾顆蛋，其實並無嚴格限制，一般來說不吃超過5顆都不會有問題。

醫師邱正宏在YouTube影片中分享，有些人說每天至多只能吃2顆蛋，否則膽固醇會太高，因此過去也有營養學專家表示，吃蛋若擔心膽固醇過高，可以只吃蛋白的部分就好，因為認為食物中的膽固醇恐讓血液膽固醇升高，但這樣的觀念早已被修正了。

邱正宏引述最新版的《美國飲食指南》已經取消食物膽固醇的限制，因為血液中的膽固醇到底有多高，食物的影響只佔20％，身體的新陳代謝和血液脂肪調控最重要，佔80％，因此即便平常飲食很克制，也可能會有高血脂和高膽固醇的問題。

邱正宏表示，膽固醇其實也是人體所有細胞都需要的一個成份，我們的賀爾蒙、雄激素或雌激素都需要賀爾蒙做原料，所以如果過度減肥、不碰任何油脂，就會導致皮膚粗糙、月經混亂以及內分泌失調。

邱正宏指出，至於每個人一天可以吃幾顆蛋，其實沒有嚴格的限制，一天吃5顆以下都不會有什麼大問題，不要因為害怕血脂肪過、高膽固醇超標，而過度限制好的蛋白質攝取，真的不用害怕這些膽固醇引起你的血液膽固醇過高。

邱正宏也說，經由《美國飲食指南》指出，食物中的膽固醇，對於血中膽固醇的影響不大，所以不要限制膽固醇的攝取，而最新版的指南中也建議飽和脂肪的總攝取量應低於總熱量的10％，而且盡量以不飽和的脂肪酸來取代。

影片吸引40多萬名網友觀賞，不少人也留言直呼長知識了，以前很怕都只吃一顆，現在聽完醫師講解，沒有那麼害怕，偶爾也會吃2至3顆。「看完這個影片，我終於可以安心，每天吃多顆雞蛋」、「感謝醫師破除迷思」、「謝謝醫師的講解」。