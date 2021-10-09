馬來西亞一名35歲男子日前離奇失蹤，警方和村民組成搜索隊，一邊默念祈禱語一邊搜尋男子，未料12個小時過後，他就自己從住家後的水池走出，聲稱有5名長髮女子把他壓制在水池中，他不但掙脫不了，也無法開口求救，等到他終於可以逃離時，那5名女子竟詭異消失，而類似的事件在20年前也曾發生過。

根據《中國報》報導，居住在森蘭州芙蓉市的35歲男子莫哈末法沙沙末，在家中排行老三，有學習障礙，他從未在還沒天亮時獨自出門，然而本月2日清晨6點，他的父母卻發現兒子不見了，嚇得急忙報警，警方接獲通報後，和村民共同組成7支搜索隊，並在尋找途中不斷唸著祈禱語，沒想到12個小時過去，約傍晚6點15分左右，莫哈末法沙沙末竟自己從住家後、距離50公尺的水池中走了出來。

莫哈末法沙沙末回憶事發經過，稱當時自己被5名長髮黑臉的女子抬走，隨後就被丟入水池中，雖然他有試圖掙扎，卻被壓制住肩膀，不讓他離開、也無法開口呼救，等到他終於掙脫束縛、獨自走出水池的時候，那群女子竟突然離奇消失，而且在過程中，他從沒聽見有人為自己祈禱的聲音。

莫哈末法沙沙末的63歲父親則透露，在20年前其實也有類似事件發生，當時一名失蹤女子是在河中被尋獲，另一名失蹤者則是在樹上被發現。