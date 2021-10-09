柯文哲9日出席商圈嘉年華活動。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

勞動部拍板！基本工資調漲5.21％，月薪由現行的2萬4000元調整為2萬5250元，時薪由160元調為168元。對此，柯文哲9日出席活動時表示，他不認為調整最低工資可以解決低薪，因本勞很少用最低薪資，最重要的應是產業轉型。

對於勞工期盼基本工資調漲，柯文哲9日出席商圈嘉年華活動後受訪表示，低薪、低利率、低匯率，有人說他是造成經濟發展不順的很大因素，不過低薪是不是用調整最低工資可以解決？他不認為，因為事實上很清楚，本勞很少用最低薪資，所以最低工資保障的都是外勞。

柯文哲接著說，問題是現在正在發紓困金的時候，這時候要去調基本工資，到底哪些中小企業受得了？所以老實講，這是很複雜的題目。

他重申，低薪是要處理的題目，但處理低薪用調整最低工資，他認為不會解決，所以最重要還是產業轉型。他舉例，以後商圈不是賣東西，是賣感覺、賣生活體驗，所以開始有商圈小旅行，類似深度旅遊的方式去販賣，如果要純粹買東西，上網站去電商買就好。