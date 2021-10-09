立委馬文君（右），關心農民生計、農業生產與行銷。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

「愛玉子」是耳熟能詳的冰品，但很少人知道「天然」的愛玉原貌和製作方法；立委馬文君到信義鄉「洗愛玉」的照片曝光，成為矚目焦點，也引發大眾對農業生產與行銷的關注，盛讚馬文君推廣農特產，促進休閒觀光。

愛玉是信義鄉著名特產，馬文君到當地體驗「洗愛玉」，美美的照片發布後，獲得網友好評，更讚賞馬文君以行動指引旅遊DIY體驗行程，有助於農業休閒產業發展。

立委馬文君「洗愛玉」，成為矚目焦點，更引發大眾對農業的關注。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

愛玉果實的原貌，很多人沒有看過。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

馬文君貼上網的照片，包括愛玉果實掛在枝頭、曬乾後愛玉子的原貌；「洗愛玉」則是將愛玉子放在冷水中搓揉，凝結出晶瑩剔透的愛玉凍，加上蜂蜜、檸檬，就成消暑聖品。

信義鄉布農族、鄒族與閩、客族群共存共榮，文化多元；終年氣候涼爽，孕育優質高冷蔬菜、花果及高山茶，更是全國聞名的賞梅盛地，梅子產量居全國之冠，還有泉脈來自玉山的東埔溫泉。

馬文君指出，信義鄉農業發展有先天優勢，但面臨發展的挑戰與局限，必須善用資源，給信義鄉新的前進力量，因此，她主張讓年輕的新血回歸，注入活力；透過既有的資源，導入「青年創意、青年創新、青年創業」強化信義鄉產業特色，發展有機農業、農特產品加工、推展休閒農業、農莊觀光，因此要鼓勵青年返鄉，運用縣府資源結合技術服務，創造新興農業、青農新商機，為信義鄉注入全新的動能。

馬文君指出，原住民文化具在地特色與魅力，希望透過原民傳統、天然環境與創新激盪，發展緊扣生命與土地的旅遊方式，吸引觀光客到原鄉部落體驗，到東埔泡湯。

馬文君強調，南投縣13鄉鎮市，每片土地與文化都是珍寶，她將以「大格局、大整合、大行銷」作法召喚青年返鄉；用「新思維、新創意、新通路」，建構全新格局，給南投不一樣的新未來。