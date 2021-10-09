桃園市一名20多歲陳姓女保險員，日前透過交友軟體結識一名男子，對方傳了一則投資網站的訊息，表示可教她如何操作，陳女起初僅投入3萬元，後來因為對方鼓吹，又加碼了5萬元，但男子告知陳女有一筆「活動獎勵金」可以領取，客服卻稱其帳戶內「金流量不足」，必須再補45萬元資金，不料，陳女湊齊後，客服又說需要繳納「稅金」8萬多元，又稱她的帳戶「涉及非法營利」，要求她繳納「保證金」27萬元。陳女在家人提醒下，才驚覺參加的投資網站大有問題，趕緊報案，損失金額已高達60萬元。

警方分析，假投資詐騙手法，多半先以小額投資引起民眾興趣， 並要求民眾匯款時不要進行任何標註，接著以帳面上的獲利數字取得民眾信任，等民眾加碼投資大額，或者直接關閉網站、解散群組，又或者等民眾申請領回獲利時，不斷以服務費、手續費、稅金、佣金等名義，要求民眾繼續付錢，近期發現歹徒以稽查到民眾帳戶「涉及非法洗錢」為由，恐嚇民眾如不支付解鎖費、解凍金、保證金，將蒐集不法證據進行提告，使民眾不但永遠領不到錢，更活在恐懼之中，繼續把錢匯進無止盡的黑洞。

刑事局呼籲，天底下沒有穩賺不賠的投資 ，更不可能存在同時符合低風險、高報酬、快速獲利的投資標的， 如是這樣標榜的絕對是詐騙，「165全民防騙」粉絲專頁每周都會公布假投資詐騙網站及詐騙LINE ID，民眾可先行查詢，避免遭詐。