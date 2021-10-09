29歲女星麥明詩2015年參加港姐選拔一舉獲得冠軍出道，同屆的女星還有李澤楷的女友郭嘉文，擁有英國劍橋大學法學學士學位的麥明詩，兩年前宣布轉換跑道淡出演藝圈。近日她在IG曬上自己OL打扮穿著短裙的照片，透露自己加班到凌晨兩、三點，但她不以為苦，更表示：「莫名的自由感」。

被封為學霸港姐的麥明詩小時候在澳洲出生，後來回香港就學，她年紀輕時就多才多藝，曾參與「小太空人訓練計劃」，2003年又受到政府邀請獻花給大陸首位航天員楊利偉。後來因一次家族旅行的機會，讓麥明詩對英國劍橋大學的印象極好，之後如願考上該學校法律系並取得學位，

麥明詩淡出演藝圈，近年受雇跨國顧問公司擔任商業顧問。（圖／翻攝自louisa_mak IG）

得到港姐頭銜後，麥明詩曾拍過電影《掃毒2之天地對決》，2019年底則閃電宣布要淡出演藝圈，她表示在演藝圈這4年感覺跟外界脫節，想要享受真實人生，所以和經紀人的合約由長約改為一年一約，據知她學以致用，進入著名跨國顧問公司擔任商業顧問，但她強調不會完全消失在螢光幕前，有好作品還是願意參與演出。

近年麥明詩常在IG分享上班族生活日常，今年她也復出演電視劇《逐流時代》，顏值與身材依舊令人羨慕的她，近日在IG曬出全身照，寫下：「偶爾在公司到凌晨兩三點，離開時，寧靜，空無一人，舒一口氣，莫名的自由感，OL工作日常。」引來網友留言問：「但是明天要幾點回來上班？」釣來麥明詩親回：「早上就要開會，如果不是因為這樣今天就不會弄到半夜啦哈哈哈」，其他人則說：「成名之後還能回歸初心追逐夢想，妳真是我偶像！」、「一個女生做到半夜，又有颱風，要注意安全」、「回家路上小心啊」。