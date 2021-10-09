高雄市七賢國中國三棒球隊黃姓球員上月20日在訓練的休息時間昏倒，送醫搶救13天，本月2日不治，疑因熱中暑造成不幸，教團質疑，操練有無逾越時間或過當。今天少年出殯，高雄市長陳其邁前往致意，他允諾將協助家屬處理後事，並調查釐清真相，未來全力發展運動科學化，在專業醫療防護下讓學生進行安全的訓練，避免再發生憾事。

高雄市教育產業工會指出，該國中棒球隊日前參加比賽，上月19日因表現不理想，隔天教練帶出來操練，後來這名學生身體不適送醫，10月2日對方就讀國小的相關群組曝光死訊，指當事人昏倒送醫，在醫院昏迷幾天後走了，這位學生的過往，是疑似「操練致死」？還是「疫苗原因」？學校方面卻「遮遮掩掩」。

對於外界質疑操練過當，該校學務主任昨表示，當天訓練有2項，包括敏捷訓練折返跑，以及綜合守備訓練，都是例行性的練習項目。而黃生當天練習完後發生中暑，校方每天都去關心，也給予必要支持，但10月2日當天，孩子還是不幸離世了。

對此，高市民生醫院泌尿科主任蔡秀男在臉書發文指出，好友問他怎麼幫這位小男生伸張正義？怎麼改善教育界系統問題避免相關校園安全悲劇？他點出，洪仲丘案後，軍隊都有SOP紅旗警示.，學校與教練要舉證：當天，是否「應注意」，「有注意」？不然，恐有重大「過失」！

蔡秀男認為，在死於熱中暑的洪仲丘案中，曾任醫療專家的高雄市長陳其邁得知此事後，相信一定也會不捨，也會震怒！因此，他呼籲，高雄市教育局應積極調查，檢討各級學校，相關體能訓練SOP。

陳其邁今天下午1時30分與高市教育局長謝文斌前往黃同學公祭現場致意，除慰問家屬表達外，陳其邁也指示教育局、學校全力協助家屬處理後事，並要求教育局調查並釐清事實真相，若有訓練過當或其他不合理情事，務必追究相關人員責任。

教育局回應，事件發生後即持續關心，多次與學校會同探視關懷家屬，表達關切並提供必要協助。同時，教育局立即籌組專案調查小組，成員包括醫療、法律、體育等專家學者，務求還原事實，給家長交代。

陳其邁強調，已指示教育局除依據國教署相關的體育訓練原則規範之外，更要進一步研議訂定高溫環境的教學及訓練注意事項，發展「運動科學化」，邀請醫療、體育等相關專業領域專家學者來共同研擬訂定。以期讓體育教學及選手訓練能更安全的進行，避免未來再發生類似事件。

高雄國中棒球員中暑陳其邁