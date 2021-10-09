「鐵島行動」（Operation Iron Island）

美軍最近向以色列買了兩套「鐵穹」防禦系統（Iron Dome defence system），如今將送其中一套到關島，充當防禦巡弋飛彈的臨時解決方案。

據《防務新聞》（Defense News）8日報導，美國陸軍第94防空飛彈指揮部（94th Army Air and Missile Defense Command）在聲明中說，這名為「鐵島行動」（Operation Iron Island）的部署將測試系統的戰力，並進一步磨練防空部隊的部署能力。

此外，這也將履行2019年財政年度國防授權法案（NDAA）要求，在2021年底前將「鐵穹」防禦系統部署到戰區。1位陸軍發言人證實，「鐵穹」會在10月中運抵關島，而演習將持續到11月。

聲明中說，美國陸軍第94防空飛彈指揮部將在關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）監督這「暫時的實驗性部署」。而2-43防空砲兵營（2-43 Air Defense Artillery Battalion）與相關設備會從德州部署到關島。此外，第38防空砲兵旅也會從日本到當地支援這任務。

而這次演訓的重點，在於收集維持、部署事項，還有如何整合「鐵穹」與2013年就部署關島的終端高空防禦飛彈（Terminal High Altitude Area Defense，簡稱THAAD或薩德）等相關資料。

不過，聲明中說，目前還沒有計畫在關島進行實彈演習。美國陸軍為了填補目前系統和開發更持久解決方案，以因應各式空中及飛彈威脅之間的空白，而採購了兩套由以色列國防承包商「拉婓爾先進防禦系統」（Rafael Advanced Defense Systems），還有美國雷神技術（Raytheon Technologies）所共同研製的「鐵穹」防空系統。