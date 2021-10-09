沈芸安（中）響應台灣女孩日，藉由策展讓大眾瞭解脆弱家庭對女性的影響。（林和生攝）

為響應「台灣女孩日」，屏東縣政府以「脆弱家庭」為議題主軸，透過聲音與故事展出，盼讓社會大眾了解脆弱家庭對女性的影響，也期望正身陷徬徨的女孩們能藉由協助，如蝶翩翩、活出自己的美麗人生。

活動策展人沈芸安坦言，來自脆弱家庭的她，父親早逝、從小由阿嬤帶大，成長過程常常懷疑為什麼會是自己生長在這種家庭，也常覺得一直帶給他人負擔，數度有輕生念頭。

但也因為隔代教養緣故，成長路上總有社福機構持續提供協助，多次遇到困境，都因為社工陪伴，讓她更有勇氣去面對與解決，因此，她希望讓更多與她有著相似背景的女孩們知道，其實她們並非一個人。

策展過程中，團隊從網路訪談節錄超過100組心得，透過聲音傳達，表現父母總不自覺的說出傷人話語，但反之也有貼心叮嚀，一句話能有正負兩面力量，沈芸安說，這就是家庭的重要性及影響力，如何形塑利性別平等的家庭觀及生長環境，將有利兒童及青少年成長。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，脆弱家庭指得是家庭因貧窮、犯罪、家庭照顧功能不足等易受傷害的風險或多重問題，展覽中透過實際觸摸、聆聽與感受，瞭解且思考這生硬問題；有人說，期待不久將來，能不用繼續舉辦類似展覽，代表這類問題已完全被解決與重視。

沈芸安過程中不斷以蝴蝶一生比喻與自己有著同樣處境女孩，像從孵化、結蛹、破繭到成蝶4個階段，成長過程中如蝶翩翩起舞，即使受傷、徬徨，最終依然綻放自身光彩，活出屬於自己的人生。