天道盟小弟護盟主「鐵霸」拒盤查 警強力壓制影片曝光

三重聞人葉文祥的母親9日在板橋殯儀館舉辦告別式，國內幫派動員逾4千人到場，其中天道盟大哥「鐵霸」曾盈富率一票小弟竟直衝會場、拒絕警方攔查，雙方當場爆發激烈推擠；當時影片曝光，只見警方怒喝「守秩序排好」、「配合警察就好了」，帶隊的天道盟份子也不斷制止多名不受控的黑衣小弟，但現場仍不斷叫囂，警方強力壓制，一個都不放過，全被帶回警局清查身分。

根據警方提供的現場影片，當時天道盟大批身穿黑色西裝的小弟聚集在公祭會場入口欲強行闖入，遭到警方吹哨並組成人肉圍牆阻擋，雙方爆發激烈推擠衝突，警方當時不斷吆喝「守秩序排好」、「配合警察就好了」、「麻煩配合警察檢查，一下就好」，不過現在仍有不少黑衣人士不願配合、惡狠狠直瞪警方。

天道盟小弟護盟主「鐵霸」拒盤查 警強力壓制影片曝光

而眾多黑西裝人士當中，帶頭的是天道盟大哥「鐵霸」曾盈富，曾盈富當時帶領小弟囂張地往會場走去，完全不理門口的警方正執行攔檢盤查，雙方當場爆發衝突，所幸鎮守大門的保大霹靂小組與刑大等幹員不花一會功夫就將鬧事人潮壓制，現場員警也紛紛出動一一盤查，怒斥「來來來！你幾歲？證件拿出來！」

此次一共查獲3名詐欺、毒品及妨害公務通緝犯，也帶回將近百名未成年參與公祭小弟，通通被送往派出所集中管理，建檔後通知家長領回管教，許多家長接到警方電話，還不知道原來小孩一早就溜出家裡，氣呼呼跑來派出所領回；當中更有幫派小弟開著價值2000萬的名貴「幽靈」跑車違停在路邊，以為警方不敢拖吊，但才下車不到幾分鐘光景，名車就被架上輔助輪拖離現場，讓前來助勢的兄弟們相當漏氣。