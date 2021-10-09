內湖分局長王寶章頒發感謝狀給行員。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警內湖分局統計，今年1至9月內湖區各金融機構共攔阻詐騙35次，攔阻金額高達1400多萬元，為了向業者宣導歹徒最新的詐騙手法，內湖分局舉辦「金融機構攔阻防詐座談會」，邀請29家金融機構各分行參加，以期阻絕詐欺案件發生之源頭，透過提供「強化關懷提問」各項防詐技巧與觀測重點，提升金融機構行員防詐成功機率，迅速通報派出所員警到場協處攔阻詐騙案件發生，同時展現警方查緝偵辦詐欺案件的決心。

內湖分局特別教導行員識別新興詐欺型態，供金融機構落實及預防工作，希望將反詐種子深植基層金融機構。分局長王寶章並針對近日攔阻成功的京城銀行內湖分行、中國信託銀行西湖分行兩位行員，當場頒發感謝狀及紀念品，請兩位行員說明成功攔阻經過，藉由經驗分享給與會各金融機構代表參考。

王寶章表示，各金融機構今年成功攔阻1400多萬元，全歸功於第一線行員警覺性高，即時通報警方共同阻詐。未來除再加強擴大宣導防詐層面，讓民眾知道最新詐騙手法，能有心理防備外，也將持續與金融機構業者合作，攔阻詐騙案件發生。