2021台中購物節活動國慶日正式開跑，將展開為期60天活動。為活動熱身，台中市政府明、後天在草悟道舉辦特色市集，邀糕餅、伴手禮等超過50個攤商現場販售，預計掀起第一波消費熱潮。經發局強調，活動現場只要出示購物節APP登錄完成畫面，就有機會抽70吋液晶電視，目前APP下載已創下45萬新高紀錄。

經發局表示，台中購物節活動推出後話題不斷，為活動暖身，市府特別在9月間舉辦暖身早鳥活動，吸睛十足。而隨著五倍券發放、再加上台中加碼為全國唯一的抽現金活動，使得台中購物節APP下載次數也持續攀升，至今已創下45萬次下載的新高紀錄；此外，加入優惠店家的數量近日更持續攀升。

為購物節活動開跑熱身，經發局10、11日在草悟道舉辦特色市集展售，邀市民們在購物節起跑當天就消費購物。經發局指出，為吸引過去曾經參加購物節活動的民眾繼續參與，特別推出活動期間下載登錄完成台中購物節APP、並出示畫面，即可在市集中獲得1張摸彩券，有機會在11日抽中70吋液晶電視、氣炸鍋等。

經發局指出，台中購物節60天活動期間，天天都舉辦抽1000組5000元、周周抽10組10萬元活動，每月更將抽出百萬元現金獎，此外，市長盧秀燕也針對台中市民加碼周周抽2組10萬、月月抽1組百萬獎項。今年活動第1場抽獎將在11日下午舉辦，越早買並登錄、越有機會早早中獎。