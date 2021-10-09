2022台北市長選戰備受關注，分別代表藍、白的國民黨立委蔣萬安、北市副市長黃珊珊皆浮上檯面，但民進黨卻遲遲未有人選，被看好的基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君9日在基隆同台，被問及自己是否有意願，2人均低調無正面回應，但也都相互稱讚對方是優秀、很棒的人選。

林右昌、鄭麗君等人今日下午共同出席基隆沙灣歷史文化園區啟用活動記者會，對於是否有想將北市也煥然一新，林右昌說，全台各城市的距離都很近，北北基桃是一日生活圈、大都會，各城市經驗都可分享，彼此合作才對市民最有利。

基隆市長林右昌（中）、前文化部長鄭麗君（右二）均被看好是民進黨台北市長人選。（張穎齊攝）

針對被看好代表民進黨選台北市長，林右昌說，謝謝大家抬愛，自己現在角色是基隆市長，會從市政角度出發，至於選舉、競選還很久，現在不做這考慮。而對鄭麗君也是人選的看法，林右昌說，鄭麗君是很棒的政治人物，他跟她有很深的交情，在大基隆歷史場景計畫合作無間，不管她做什麼都稱職。

是否爭取代表民進黨選台北市長，鄭麗君僅說「今天在基隆，就只談基隆，以及基隆歷史再造計畫。」對於選舉在不在人生規畫，以及看不看好林右昌選台北市長？鄭麗君仍說「在基隆只談基隆，謝謝，林右昌非常優秀！」

鄭麗君近期也首開Podcast節目，邀請到網紅鍾明軒等人，是否有布局台北市長？鄭麗君說，她做節目是忠於自己的理想，不斷思考自由的課題，沒想這麼多，希望透過真實生命故事，豐富思想對話，今年也是文協百年，因此邀請各領域朋友，像鍾明軒14歲就突破環境限制，活出自己生命的自信，她也喜歡鍾今年出的專輯，另外也有星座專家唐綺陽等人。