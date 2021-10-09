彰化新冠肺炎疫情趨緩，已經連續第50天「嘉玲」，目前縣府力拚疫苗接種率，以現在縣內12歲以上人口有113萬3276人來說，已接種第一劑的人口達70萬244人，等於說接種率達到61.8％，王惠美表示，10月疫苗多，希望全民力拚第一劑覆蓋率過7成，才能達到部長的解封門檻。

王惠美表示，目前縣內12歲至17歲共有6萬8226人，已接種人口有3萬9768人，等於接種率達到58.3％，18歲至49歲已接種32萬3844人，接種率55.％，50歲至64歲已接種16萬6970人，接種率來到62.1％，65歲以上長輩則有16萬9661人，接種率達到78.8％。

王惠美說，10月疫苗多，包含AZ、BNT等多種疫苗可選，目前縣內第十期符合相關資格的民眾已經陸續登記完成，AZ已完成預約人數有4萬1572人，BNT預約人數有1萬8772人，高端預約也有4286人，從10月7日開始一直到10月14日之間，陸續為所有登記的民眾施打。

王惠美強調，因為疫苗到貨以及分配的數量必須等中央安排，因此現在全面力拚第一劑的覆蓋率，以全人口覆蓋達7成來拚看看，希望能符合陳時中部長所期待的7成，這樣才有機會討論解禁的相關措施，也提醒民眾不要挑選疫苗，尚未沒登記的民眾也盡速到預約平台登記，保護你我，一起拚第一劑疫苗覆蓋率。