台北熊好券原定8日開跑，卻因合作店家數低、民眾綁定數少及預算未通過等因素，逼得北市府宣布延期1周，期間北市議員陳怡君接獲多起陳情，揭露柯市府為衝合作店家數，竟要求市府各單位打電話「拉客」，害得公務員放下手邊業務去求轄管店家，淪為「電話推銷員」。

對此，北市秘書長陳志銘坦言推廣不夠力，才請大家打電話去告知，未來也會盡媒合台北通優惠店家，詢問是否加入熊好券活動。據秘書處統計，截至9日中午，台北熊好店家已達1萬647家，還會持續增加中，民眾意願登記數超過82萬，會員參與率達54％。

為配合振興五倍券政策，北市府海砸6.54億推出熊好券加碼振興，只可惜效果差強人意，市府還下猛藥找來神似當紅韓劇《魷魚遊戲》角色的北市議員游淑慧，和台北市長柯文哲一同拍促銷影片，期能提高綁定與合作誘因。

陳怡君指出，北市府權管機關店家總數為1萬669家，但加入熊好券的店家僅1532家，達成率僅14.36％，其中又以產業局績效最差，所屬的8008家僅634家加入，達成率7.91％。她嘆熊好券匆促上路，事前宣傳又不夠，才會導致店家與民眾都不買單。

陳還透露，為衝合作店家數，柯文哲和陳志銘下令各局處拚業績，害得公務員放下手邊業務全力催客，卻因相關申請程序繁瑣而無人問津，還有單位為達成業績親自為店家代操申請，她痛批市府搞錯方向，造成職員困擾和店家壓力，不如和原有的優惠店家，反觀台北通原本就有優惠店家，但這次卻未加入熊好券行列，令人不解。