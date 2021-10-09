政院官員今天表示，基於考量軍公教在防疫、振興、紓困時期的辛勞，加上經濟成長率創11年來新高且稅收穩定，明年度的軍公教調薪可望逾3%，成為25年來軍公教調薪幅度最高一次。

明年基本工資確定調漲後，各界關注軍公教明年薪資是否也會調整。行政院長蘇貞昌今天出席活動前受訪表示，基本工資調漲是大家分享經濟成果，而全國軍公教也很辛苦，政府會朝調薪方向努力。

行政院發言人羅秉成接受中央社記者詢問時則表示，軍公教相關部會正進行各方面的評估，加薪方案的最終調整幅度將由蘇貞昌核定，敬請期待。

政院官員對中央社記者說，軍公教待遇審議委員會因疫情等因素，原先建議暫不考量調薪，但蘇貞昌認為基於考量軍公教在防疫、振興、紓困時期的辛勞，加上經濟成長率創11年來新高且稅收穩定，應該要調薪。

至於調整幅度，政院官員說，依照目前評估，明年度的軍公教調薪可望超過3%，成為25年來軍公教調薪幅度最高一次。

根據人事行政總處資料，軍公教自1996年加薪5%後，後續調薪幅度均為3%，且2000年以後，軍公教只調薪過4次，分別是2001年、2005年、2011年及2018年。

基本工資審議委員會昨天拍板明年基本工資調漲，月薪將由新台幣2萬4000元調整至2萬5250元，調升1250元，調幅約為5.21%；時薪則比照月薪調幅，由160元調整至168元，將報行政院核定後公告實施；這也是總統蔡英文上任後第6次調漲基本工資。