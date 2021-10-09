陸解放軍10月以來派出軍機侵擾我防空識別區（ADIZ）已超過150架次，比起之前大幅增加，引發美國、澳洲和英國等民主國家關切，也使國人備感憂心。據入口網站《Yahoo奇摩》近日所做最新民調顯示，有接近5成4的民眾，對共機頻頻擾台下的兩岸關係感到擔心。

Yahoo投票。(圖/翻攝自 Yahoo投票網頁)

對於共機頻頻擾台，4日單日更多達56架次，不僅數量屢創新高，侵擾密度也更勝以往。總統蔡英文8日出席「玉山論壇」致詞時表示，台灣致力與區域要角合作，防止東海、南海及台灣海峽發生軍事衝突，不求軍事對抗，希望與周邊國家在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存，但台灣也會竭盡全力捍衛我們的自由和民主的生活方式。

民眾黨立委張其祿則表示，大陸鄰居搬不走也必須想辦法相處，不能只是不斷透過加高國防預算及升高軍備來處理，更應該不要被拖入「過度消耗」的陷阱，要運用談判及外交等多元戰術並進，找出有效解方，「惟智者為能以小事大。」

鑒於共機威脅日益加劇，入口網站《Yahoo奇摩》7日起就做了一份網路民調，以「共機頻頻擾台，你會擔心兩岸關係嗎?」為題詢問廣大網友看法，投票時間為10月7日至11日，截至9日16時20分為止，共有5千5百多名網友投票，列出5個選項，表示「非常擔心」，比例佔33.5%、「有點擔心」佔19.4%，共有52.9%的網友傾向「擔心」。另外，「不太擔心」佔17.6%、「完全不擔心」佔27.5%，「不知道/沒意見」2.0%。