宜蘭縣蘇澳溪原本是讓蘇澳地區深感頭痛的一條溪流，經常造成地方的水患，經過縣府逐步整治，不僅水患問題大減，更成為一條可親水、美麗的溪流，變身為人與環境和平共生共存的美麗景點。

縣府水資處表示，2020年縣府先完成「蘇澳溪抽水站」，讓蘇澳鎮市區的防洪措施達到標準，2021年再接著以「優質生態、 親水蘇澳」為願景，重新思考人與河川的關係，並且打破以往築起親水不易的高大「防洪牆」的概念，另增加了水岸步道、涼亭、防汛平台與親水階梯等設施，並大量種植喬木、灌木與水生植物，打造新型態的水環境空間。

蘇澳溪經過整治後有如「悍婦變淑女」，入夜的河岸美麗 無比，十分迷人（宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真）

縣府9日在蘇澳鎮白米橋河廊舉辦「與水共舞‧勁水宜蘭」蘇澳高灘地水環境改善工程啟用活動，呈現更加友善的親水場域，也讓眾人一同親身體驗竣工後的水環境樣貌；水資處表示，這項工程在串起人與水互動的同時，設計更兼顧生態環境、地方與NGO團體的意見，從調合遊憩與生態的再生角度出發，不僅榮獲宜蘭縣政府工程優質獎肯定，也開啟了宜蘭水環境建設新紀元。

縣長林姿妙表示，感謝經濟部水利署補助支持宜蘭縣辦理水環境改善工作，也感謝各方人士的參與協助，縣府將在今年啟動「宜蘭縣 水環境改善空間發展藍圖規劃」，希望為縣民打造更親水的宜蘭。