中央將基本工資月薪拍從2萬4000元調升為2萬5250元、時薪從160元上調為168元，明年元旦起實施，台北市長柯文哲9日酸，現在還在紓困救濟，怎會調漲基本工資，企業界大老闆都罵成一片。基隆市長林右昌諷，中央不管做什麼、好的壞的，柯文哲都要罵。

林右昌受訪嗆，中央不管做什麼事，柯都要罵，不管是好的事、壞的事、有道理的事、沒道理的事，柯都會罵，提振工資是全民共識，選什麼時機點都會有人有意見，但這個對全民來講，中央這次做得對。