柯文哲酸工資調漲大老闆罵成一片 林右昌諷：中央做什麼柯都要罵 16:302021/10/09 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市長林右昌（中）。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央將基本工資月薪拍從2萬4000元調升為2萬5250元、時薪從160元上調為168元，明年元旦起實施，台北市長柯文哲9日酸，現在還在紓困救濟，怎會調漲基本工資，企業界大老闆都罵成一片。基隆市長林右昌諷，中央不管做什麼、好的壞的，柯文哲都要罵。 林右昌受訪嗆，中央不管做什麼事，柯都要罵，不管是好的事、壞的事、有道理的事、沒道理的事，柯都會罵，提振工資是全民共識，選什麼時機點都會有人有意見，但這個對全民來講，中央這次做得對。 中職》洋將大限只剩3天 林威助：時間真的不太夠 20元蚵仔麵線主計長改口後 陳時中躺槍 #柯文哲 #工資調漲 #中央 #大老闆 #林右昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高嘉瑜貼文「就沒吃過20元麵線」出事了 自家人上門開嗆：妳這樣是有多爽 13:122021/10/09 政治 阿羅薩雷納太狂 開轟盜本壘 04:102021/10/09 運動天地 五倍券面額200元起跳 網「一句話」狠酸圖利大財團 10:012021/10/09 政治 罷免林昶佐3.3萬份連署書今送件 議員：要還萬華一個清白 12:112021/10/09 政治 費鴻泰點名總召「拳頭解決」是絕招 柯建銘回敬「老費常罵」 21:102021/10/08 政治 基本工資調高 柯文哲批蔡政府沒考慮「這兩點」：大老闆罵聲一片 10:282021/10/09 政治 基本工資漲至2萬5250元 升幅5.21％ 時薪160調至168元 軍公教也將跟進加薪 04:102021/10/09 焦點要聞 境外移入是大問題！柯文哲：5＋9未嚴管 病毒還是會進到社區 16:592021/10/08 生活 紀念辛亥革命110週年 習近平：台獨分裂是祖國統一的最大障礙 11:082021/10/09 兩岸 販毒糾紛遭捅刀 男傳影像向友求救 04:102021/10/09 地方新聞 陸中紀委網站深度關注 反壟斷監管規則更加清晰 11:122021/10/09 兩岸 政治熱門新聞 陳柏惟罷免最新民調出爐 專家語出驚人 - 政治 李眉蓁PO文挺罷免陳柏惟慘遭塔綠班出征 趙少康親留言力挺 - 政治 陳柏惟罷免案 綠委用找另一半舉例沈富雄突回一句 - 政治 4大「戰鬥藍青年」出征！趙少康親自加持 曝國民黨重生契機 - 政治 網揭五倍券上竟有「這圖案」 恍然大悟：原來是小英的恩典 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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