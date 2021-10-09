陸委會主委邱太三8日稱，「不可能把九二共識當成兩岸和平談判交流的關鍵，這是自我矮化」，大陸國台辦發言人馬曉光9日發布「答記者問」回應，民進黨當局拒不承認一個中國原則和「九二共識」，製造兩岸對立對抗，是造成當前兩岸關係緊張的總根源。

馬曉光表示，「九二共識」是兩岸有關方面受權商談達成的，體現了兩岸雙方在一個中國原則基礎上求同存異、平等協商的精神，是兩岸協商談判的共同政治基礎。在「九二共識」基礎上推進兩岸關係和平發展符合兩岸同胞的共同願望和根本利益，是兩岸的主流民意。

馬曉光指出，民進黨當局圖謀「獨」分裂，拒不承認一個中國原則和「九二共識」，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，破壞兩岸交流合作，製造兩岸對立對抗，是造成當前兩岸關係緊張的總根源。

馬曉光表示，民進黨當局只有回到「九二共識」政治基礎的正軌，停止謀「獨」挑釁，兩岸關係才能改善發展

此外，外交部長吳釗燮8日表示，「聯大2758號決議，沒有決定台灣代表權，甚至裡面連台灣都沒提到」、「爭取參與聯合國是全民共同期待」。馬曉光評論，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件，都明確無誤地確認了中國對台灣的主權。

馬曉光表示，1971年第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，恢復了中華人民共和國政府在聯合國的席位和一切合法權利，承認中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，從政治、法律、程序上徹底解決了包括台灣在內的中國在聯合國的代表權問題。

馬曉光重申，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，台灣是中國的一部分根本沒有資格加入。台灣地區參與國際組織活動的問題，必須按照一個中國原則處理。

馬曉光指責，民進黨當局反反覆覆在聯大2758號決議上做文章，為謀「獨」無所不用其極，既暴露其無知，也反映出企圖挑戰國際關係基本準則的狂妄，終究是痴心妄想。