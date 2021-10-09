大里國民暨兒童運動中心9日正式揭幕，是台中市首座結合運動公園、也是第5座開放營運的運動中心。市長盧秀燕表示，感謝多位民代爭取及歷任市長支持，在市府團隊積極籌編預算、與規劃設計廠商共同努力下，催生嶄新的運動中心，市府也將持續打造各區優質運動環境，讓市民在台中這座「酷城市」、享受「酷運動」！

「開不了工的要開工，完不了工的要完工！」盧市長表示，大里區總人口數逾21萬人，為台中市人口數第三高的行政區，人口發展快速，但現有運動場館以運動公園及棒壘球場等戶外場館為主，對於大型室內運動場館的需求也與日俱增，為提供大里、太平、霧峰及烏日區市民優質運動環境與服務，市府經多年努力，終於新建完成國民暨兒童運動中心。

「全家人一起動起來！」盧市長強調，運動要從小培養，台中新設的運動中心重視兒童運動設施，未來將持續在太平、烏日等區規劃設立國民運動中心、全民運動館等複合型場館，提供市民更優質的運動空間。此外，「2021台中購物節」將於10月10日至12月9日登場，活動天天抽5千元、週週抽10萬元、月月抽百萬現金，以及最終壓軸好宅，加碼獎項總額逾3億元，振興經濟一同抽大獎！

運動局指出，市府積極推展各項「酷運動」，今日正式揭幕的大里國運除了市民最期待的游泳池、體適能中心及綜合球場等設施外，更有台中目前新興推動的「壁球室」，以及首座將「排球」運動納入規劃設置的運動場館。全區占地面積達1.78公頃，周邊連結大里區公所、纖維工藝博物館、里民活動中心、國光花市與仁愛醫院等指標性場域，結合「運動、健康、藝術」。

此外，大里國民暨兒童運動中心更榮獲2021國家卓越建設獎中最佳規劃設計類的金質獎及金安心工程認證，打造具系統整合、安全整合、節能防災、健康舒適及智慧創新等複合式功能，並融入兒童運動元素，型塑友善運動環境。

運動局長李昱叡表示，大里國民暨兒童運動中心委由舞動陽光有限公司經營管理，內部員工與教練人員優先招聘台中在地民眾及周邊居民，服務團隊在地任用達9成。大里國運主體建築為地下1層、地上7層建築體，館內設有室內溫水游泳池、綜合性多功能球場、桌球區、韻律教室、體適能中心、飛輪教室、羽球場及壁球室等民眾喜愛的核心運動設施，並提供附屬地下停車場；同時規劃閱覽區、多功能教室、兒童游泳池及兒童體適能區，未來也將提供有氧、瑜珈與飛輪體驗課程、兒童課程、各式活動講座等多面向活動，讓民眾感受全新運動升級體驗。