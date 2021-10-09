基隆市長林右昌9日邀集法國參議院外交訪問團出席沙灣歷史文化園區啟用活動記者會。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌9日邀集法國參議院外交訪問團出席沙灣歷史文化園區啟用活動記者會。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌9日邀集法國參議院外交訪問團出席沙灣歷史文化園區啟用活動記者會。（張穎齊攝）

基隆沙灣歷史文化園區。（張穎齊攝）

基隆沙灣歷史文化園區。（張穎齊攝）

基隆沙灣歷史文化園區，太平輪紀念碑。（張穎齊攝）

基隆沙灣歷史文化園區，法國公墓。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌9日邀集法國參議院外交訪問團、政委張景森、文化部次長蕭宗煌、法國在台協會代表公孫孟、青平台基金會董事長鄭麗君、台灣生態工法發展基金會董事長賀陳旦等共同出席沙灣歷史文化園區啟用活動記者會。被問及共機頻擾台，林右昌嗆，在野黨居然本末倒置說是台灣在挑釁，幫敵人說話，不適格、不適任，不管哪個政黨或個人要倡和都是錯。

林右昌說，大陸一直都對台灣有圖謀，台灣面對最大的威脅就是中共，不管哪個政黨或哪個人要去跟中共倡和，都是錯誤，更別講這陣子中共軍機屢次繞台，居然還有人說是台灣在挑釁，本末倒置，在野黨居然在敵人侵擾時，還站在敵人的角度說話，不適任、不適格、顛倒是非。

林右昌說，國人有共識，就是自己國家自己救，保衛民主，台灣從不挑釁別人，要的就是自由、民主、和平發展，這是全民期待，希望大陸重視台灣人的心願與期待。

針對林右昌此次邀請法國代表團來基隆，會不會擔心大陸外交部施壓？林右昌說，沒有欸，代表的主席來到園區，而他之前在官邸接待代表團都很輕鬆，台灣是非常友善的國家，都非常愉快。

林右昌說，今天是歷史園區啟動的一天，現場非常多貴賓，剛好法國代表團來台，可說是非常重視，透過代表處安排一起參加啟用典禮，別具歷史意義，讓園區啟用更有時代價值。

林右昌說，大家看到非常多歷史時段的遺跡，不只是清法戰爭遺址，包括之前台灣原住民居住地方，有清法戰場、1949年太平輪紀念碑，還有日據時期最高指揮中心的要塞司令部、官邸眷舍，將幾百年前，不同階段的歷史結合，透過都市設計、文化縫合，成為都市難得的遺跡。

林右昌說，過程非常艱辛，牽涉到港務公司、港務局、海軍、國防部、榮服處、退輔會，有中央、地方、政府、民間合作，這不只為基隆，而是為台灣的歷史文化政策最好的成果展現，基隆做得到，那全台各縣市也做得到，可呈現人民生活裡；這都需要透過溝通，跟不同單位說服，別把自己問題變成別人的問題，把解答提出來，這是合作，不是對立。