台北市議員王世堅。（黃婉婷攝）

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於23日投票，而他近日遭爆曾肇事逃逸、涉及賭博電玩等爭議，引發各界關注。民進黨台北市議員王世堅認為，肇事本來就是錯的，逃逸更是不可原諒，針對這個部分，應該讓陳柏惟直接面對選民的審判，同時他也指出，民進黨並沒有介入罷免案，並指國民黨對罷免案動作頻頻非常不好。

王世堅8日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，有民代聲援陳柏惟，是基於他們是立法院同事，「我看他們也頂多寫個加油而已」，針對陳柏惟的罷免案，各政黨應該退出，就讓台中地方的民意決定。

王世堅認為，陳柏惟涉及肇逃和賭博，但也有在立院提案，並回應帳戶問題，應該一碼歸一碼，讓事實回歸事實，肇事逃逸是非常不對的，肇事很錯誤，逃逸更不可原諒，不管肇逃還是涉及賭博電玩，這部分要讓陳柏惟直接面對選民審判。

王世堅還說，民進黨沒有介入罷免案，所以對陳柏惟的聲援，都僅止於他們同為立委，民進黨沒有做出任何決定直接介入並反罷免，反而是國民黨集全黨之力，主席朱立倫御駕親征，「我覺得這非常不好」，應該讓選民直接針對陳柏惟的言行、在立法院的表現以及地方服務來做最後決定。

台中立委陳柏惟罷免投票倒數，圖為國民黨主席朱立倫（左1）參加刪Q總部烏日公有市場街頭宣講活動。（中時資料照，陳淑芬攝）

此外，針對涉及賭博電玩一事，陳柏惟回應，當天確實有玩賓果星球，至於是不是賭博要看外界的定義，他拿1000元換代幣，若拿代幣換現金才構成賭博，他沒換現金，為何一直拿「賭博」抹他身上？陳柏惟更以雜草形容自己不怕被潑髒水，通常雜草活最久。