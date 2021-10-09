P.LEAGUE+在9日舉辦季前裁判講習會，會中執行長陳建州感謝裁判們上季的辛勞，而新球季聯盟也向NBA看齊，將引進哨音記錄系統，可以同時搭配比賽影片，降低裁判與球隊之間的誤差，掌握更多場上數據，提升執法品質。

此外，PLG也邀請到前NBA裁判球探卡德威爾(JB Caldwell)擔任聯盟裁判顧問，JB對於聯盟裁判上季的執法給予肯定，新球季將著重裁判站位與站位調整技巧，希望幫助裁判創造無障礙視角，在場上執法能更看清楚每一球，強化吹判與不吹的判斷。

而在2021-22賽季PLG也將邀請擁有12年執法經驗的黃筱涵加入裁判陣容，這也是PLG史上的首位女裁判。從大學開始就接觸籃球裁判的黃筱涵，籃球裁判生涯最高執法過WSBL，她喜歡PLG創造出來的球場氛圍及賽事精彩度，能接到聯盟的邀請她是又驚又喜，但相信自己已經準備好接受挑戰，讓女裁判成為籃球場上的新趨勢。