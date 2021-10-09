經過時間的淬鍊，再孩子氣的男人，隨著年紀漸長，也會逐漸褪去一身稚氣，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座男，實際與他們接觸後，會發現他們雖然看似成熟，但是面對愛情卻相當幼稚，骨子裡很大男人。

獅子座：

愛面子、佔有慾強的獅子座，面對愛情容易吃飛醋，遇到不開心時也會鬧脾氣，真實表現出自己的不滿，儘管看起來相當幼稚，但其實他們骨子裡相當大男人，做事情縝密有計畫，遇到困難不輕言放棄，實力不容小覷，唯獨在愛情上，面對親密的另一半容易表現得像個孩子，幼稚得讓對方哭笑不得。

摩羯座：

個性沉穩的摩羯座很有上進心，單身時埋頭衝刺事業，做事情很有格局，但是一旦談戀愛就會變成另一個人，不僅相當傲嬌，還很大男人主義，佔有慾旺盛，他們認為自己的女人只能對自己好、眼裡只有自己，摩羯男無法忍受另一半將目光放在其他異性身上。

巨蟹座：

待人溫和有禮的巨蟹男其實骨子裡很大男人，面對感情更是相當小氣、幼稚，他們認為自己喜歡的人只能一心一意的對自己好，一有不滿也只會獨自生悶氣，經常讓另一半無所適從，不知道他又哪根筋不對，往往這樣只會讓兩人的關係越鬧越僵。