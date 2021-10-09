「龍K之亂」又衍生案外案，日前鄭家純（雞排妹）直播「屠龍」時，一位「我是小生」網紅作家上去看直播卻遭到怒罵，事後網紅作家要求鄭家純道歉，但她拒不道歉而遭告，陳沂對此也撿到槍大酸鄭家純「看來是位很愛追求法院認證的朋友啊！」

鄭家純日前在「屠龍」直播時，「我是小生」網紅作家就進入直播間觀看，結果就遭鄭家純嗆「我是小生，你這個噁男，你給我滾，我不歡迎你來看我的直播」，這也讓「我是小生」認為，此段話造成PTT社群論壇對他之相關惡意批評，「鄭家純實已嚴重妨害本人名譽，使得本人承受莫大之精神痛苦」。

而鄭家純絲毫沒有道歉意願繼續在FB與「我是小生」筆戰，直接嗆「不知道小生有沒有看底下留言的習慣，沒有的話我貼其中一則給你看：你要嘲諷鄭家純可以用非常多種方式，但你選擇了最糟、最讓人噁心的一種」，因我是小生曾留言「這段話看起來很可怕，我看到一個擁有75萬話語權的人（指鄭家純），在霸凌一個普通人」，鄭家純不甘示弱的回「我也看到了一個擁有23萬話語權的人（我是小生），在霸凌千千萬萬個曾經遭受性暴力的普通人」。

雞排妹在臉書筆戰我是小生。（圖/鄭家純臉書）

對此，陳忻開心在臉書PO出開深V露雪球照寫下「下下禮拜我告Tag黑菊姊鄭家純，「侵害個資」要開庭唷！然後聽說她又被告了，看來是位很愛追求法院認證的朋友啊！！」有網友建議陳沂直接tag，但陳沂表示「我被鄭家純封鎖，還是幫我截圖提醒她要記得來開庭，刑事案件被告本人要到場喔！」