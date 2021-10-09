菲律賓將在2022年年中舉行總統大選。被看好的有力候選人之一薩拉（Sara Duterte），也就是現任菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的女兒，經外媒報導，確認錯過了本周五的最後登記期限。但其實根據菲律賓的規定，薩拉其實仍有機會能夠參選，搭上最後一班車。

為了實踐先前「只有一位杜特蒂參選」的諾言，原本將在2022年角逐菲律賓副總統的杜特蒂，在10月2日宣布退出政壇，也將退出2022年的選舉。專家都分析，這就是為了給女兒薩拉讓路，但不料薩拉竟然沒有完成領表登記。

薩拉目前是達沃（Darvo）市長，該地不僅是菲律賓第三大城，也是杜特蒂家族勢力大本營。在杜特蒂宣布退出政壇後，他也在之後證實薩拉將會參與總統大選，但指出不確定何時會登記參選。而薩拉在3日也確定登記參選達沃市長，尋求三度連任，在8日她再度在社群上發聲，表明自己會參選市長，但同則貼文下有相當多的網友都聲援她參選總統統。

即便如此，根據菲律賓當地的規定，在11月15日之前，可以允許退出或是選舉人更替，可由同一政黨或是聯盟所提名的官方候選人來取代。也就是說，時間未到11月15日，一切都還可能有變。在2015年，杜特蒂也用此方法在最後一刻成為參選人，並且在選舉中順利當選。不排除薩拉也有可能如法炮製。

但與她父親杜特蒂不同的是，薩拉並沒有屬於任何一個已經推舉出候選人的政黨。對此，選舉律師Emil Maranon也提出解套，他指出當地並沒有法律規定成為黨員後多久才能被推舉為候選人。也就是說只要在提出替換人選之前成為有提出候選人之政黨的成員，薩拉就有符合參選資格的條件。

但是上述方法也可能遊走在法律邊緣。前選舉委員Luie Tito Guia指出，法律規定替代人選在候選人提交選舉登記的時候，就需要是同一政黨的成員。不過如果在法律上解釋的比較自由的話，《日經亞洲》報導，薩拉仍舊有可能在11月15日之前成為候選人。

菲律賓總統府發言人Harry Roque針對薩拉並未及時領表登記一事，則是回應杜特蒂總統仍是對薩拉參選抱有寄與厚望，認為薩拉將會慎重考慮大眾期待她參選的呼聲。

菲律賓憲法規定總統任期六年，不能連任。杜特蒂的任期將在2022年6月結束。而菲律賓預計在2022年5月9日舉行總統大選。現在確認的總統參選者包含前拳王巴喬（Manny Pacquio）、前總統馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、現任副總統羅貝多（Leni Robredo）、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno），此外還有杜特蒂所屬政黨指名的Ronald dela Rosa，共五人。