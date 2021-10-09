花蓮雙十連假訂房率已逾9成，大批遊客湧入花蓮各遊憩景點，太魯閣國家公園成必遊之地，園區有「國慶花」美名的金花石蒜，現已綻放，金花石蒜還有一個特色「見花不見葉，見葉不見花」，花季不長葉，鮮黃花朵，讓人賞心悅目，吸引遊客上山賞花拍照。

太魯閣國家公園在布洛灣台地進行原生種植物復育計畫，以四季為主題，挑選4種可供觀賞的植物做為復育重點，包括春天百合、夏天雙花金絲桃、秋天金花石蒜及冬天的台東火刺木；其中10月雙十前後開花的「金花石蒜」，現已在布洛灣迎賓大斜坡上及環流丘公園裡開花，延伸到流芳橋至慈母橋路段間峽谷山壁上，都可見盛開的黃色花朵，在藍天白雲映襯下，令人心曠神怡。

金花石蒜又稱「國慶花」，目前在太魯閣布洛灣迎賓大斜坡上綻放。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣國家公園管理處表示，金花石蒜在10月間盛開，又稱「國慶花」，還被賦予「峽谷之花」美名；另外，因花朵形似龍爪，也有人稱它「龍爪花」，主要分布北台灣、東台灣及太魯閣峽谷，因早期大量採摘，導致野外數量愈來愈少。太管處近年積極復育。

雙十連續假期，太魯閣國家公園已吸引許多遊客前往拍照，也有不少遊客發現金花石蒜蹤跡，紛紛駐足賞花拍照，還有兩天連假，太管處歡迎遊客趁著連假上山賞花，不過花朵雖美但全株具有毒性，呼籲民眾切勿採摘。