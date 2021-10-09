有部分人總是能夠「倒頭就睡」，完全沒有失眠困擾，然而睡眠專家指出，這樣其實並不健康，反而代表嚴重的睡眠不足；專家也提出解決睡眠問題的最佳方法，就是讓身體養成習慣，在固定的時間躺到床上，久而久之就能輕鬆入睡、解決失眠困擾。

根據《CNN》報導，哈佛大學醫學院睡眠醫學講師羅賓斯（Rebecca Robbins）指出，「倒頭就睡」並不是一種好現象，相反地，只要躺下就能秒睡的人，可能代表有嚴重的睡眠不足，長久下來將影響身心健康，羅賓斯也以吃飯舉例，一個飢腸轆轆的人，肯定很快就能吃完一碗飯，但一個營養良好的人，並不會急迫地想要補充營養。

因此擁有高品質睡眠的人並不會立即入睡，「對於健康的睡眠者來說，入睡大約會花15分鐘」，而且「睡著」和「睡眠」也不能畫上等號，就算每晚都睡足7到8小時，但還是可以倒頭就睡，或是白天仍感到疲倦，就表示你的睡眠品質受到影響，很可能是睡眠呼吸中止症、糖尿病、心臟病、氣喘，以及胃食道逆流等因素，建議有睡眠困擾的人可以尋求醫生的專業意見，以改善睡眠品質。

不過還有一些人在身體處於極度疲倦的狀態下，反而更難入睡，出現「失眠」現象，南加州大學凱克醫學中心助理教授達斯古普塔（Raj Dasgupta）建議，如果躺下20分鐘還是睡不著，可以暫時離開，去另一個同樣光線昏暗的房間，做一點讓自己平靜的事情，直到感覺昏昏欲睡。

羅賓斯也認同這個說法，並補充說明，有不少人認為就算沒有睡著，躺在床上閉目養神仍算一種休息，但這樣做的下場，只會讓身體把「床」和「失眠」連結在一起，達斯古普塔也指出要保持「床的神聖性」，意味著在床上只能睡覺，而不要玩手機、打電腦、工作、看電視，養成一上床就是要睡覺的習慣。

此外每天同一時間上床睡覺，以及準備一個睡前流程，像是刷牙、洗熱水澡或看書、做輕柔的伸展運動等，也會對睡眠有幫助，而睡覺時不要因為睡不著而焦慮，只需要把思想專注在呼吸上，開始深呼吸直到身體放鬆，久而久之大腦就會自動產生連結，認為躺在床上等於睡覺，幫助自己更快入睡。