雲林縣府去年引進「零廢棄資源化系統」（ZWS）每天已可把100公噸垃圾變成40公噸燃料棒，最近縣府再獲環保署補助購置第二套，隨時可移動到有垃圾危機的鄉鎮市優先處理。縣長張麗善鬆口表示，兩套ZWS上線，加上台塑六輕的焚化爐擴大也將協助縣內垃圾焚化，林內焚化爐可望不用。

雲林縣3年前試用「機械處理系統」（MT）把垃圾變成燃料棒，但能源轉換率不高，廢料多達50％，仍必須外運焚化，底渣又需再運到彰化處理成「再生粒料」，每1公噸垃圾重複處理的成本太高。

去年九月環保局改引進「零廢棄資源化系統」，把垃圾破碎、分選、減量、乾化後變成燃料棒，100公噸垃圾可做出35至40公噸的燃料棒賣給企業，雖有18％廢料，但其中8成可做腐植土鋪在掩埋場上，2成可混合混凝土使用在路面上，幾乎是０廢棄。

縣長張麗善表示，先前有2個縣市幫忙燒垃圾，焚化量加起來每日約100公噸，目前只剩每日50公噸，垃圾壓力很大，還有打包的垃圾未處理，幸好零廢棄資源化系統的處理效率不錯，只要燃料棒順利去化，就可以ZWS就可持續生產。

她指出，向環保署申請購置第二套的ZWS是移動式，最近獲核定，將陸續到堆積如山的鄉鎮處理，2套系統運作順利的話，每日就可消化200公噸垃圾。

張麗善表示，台塑六輕正擴大焚化爐，處理量能從300公噸增為400公噸，根據環評承諾書，每日將代焚化雲林縣100公噸垃圾，目前雲林縣每日產出320公噸垃圾，ZWS加上六輕焚化爐，雲林縣可望脫離仰賴外縣市，林內焚化爐可不考慮啟用。

林內鄉長張維崢表示，焚化爐也是有壽命，人類不能夠長期依賴焚化爐，養成資源回收、垃圾分類的好習慣，垃圾量降到很低，又可以變成循環經濟。