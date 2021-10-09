「為什麼男生可以抖腿，女生就不可以？」、「為什麼女生一定要長髮飄逸，就不能剪短髮？」「為什麼女生的體力就一定要輸臭男生？」一群國、高中女生參加「新北女孩高峰會」，大家分組討論後，提出總結報告，發現社會和長輩對男女生觀感和期許有別，她們希望能打破這種性別的刻板印象和框架，展現出真實的自我。

新北市與社團法人台灣大心社會福利協會聯合舉辦的新北女孩高峰會，在市府6樓大禮堂舉辦，由實踐大學社會工作系助理教授黃珮玲及社工團隊等，帶領青少女一起討論性別議題，喚醒女孩對於性別平等的意識，協助女孩反思如何突破各種性別框架，勇敢追求夢想。

目前就讀瑞芳高工綜合班2年級的黃怡瑄分享，她在國中時原就讀體育班，因熱愛跆拳道，勤加努力練習，不論術科、學科成績都拿第一，但男同學卻認為她很「暴力」，只因他們的實力不如她，她在畢業時拿到全校總成績第3名，以實力證明自己的能力，但對於同學間認為男女生存在性別差異印象深刻。

新北市社會局長張錦麗和副局長許秀能到場鼓勵，張錦麗表示，聯合國於2013年訂定10月11日為「國際女童日」，新北市將這天訂為「新北女孩日」，並與台灣大心社會福利協會合作培力計畫，並藉由辦理類似女孩高峰會，提供女孩暢所欲言的發聲管道，讓女孩認識自我、實踐自我。