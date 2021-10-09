全球能源危機愈演愈烈，受供應短缺影響，歐洲、亞洲大規模限電，有多家電力業者警告，隨著能源問題持續延燒，美國恐怕也很難置身事外，停電危機可能將於即將來臨的冬季一觸即發。

全球疫情趨緩帶動經濟強勁復甦，隨著能源需求大幅上升，天然氣供應緊繃，亞洲、歐洲皆出現限電問題，據美國財經媒體報導，一家能源對沖基金警告，美國天然氣存在很大的短缺潛在風險。

全球煤炭營銷物流商Xcoal Energy & Resources LLC執行長瑟瑞舍（Ernie Thrasher）示警，有公用事業高層擔憂無法取得足夠的燃料，今年冬季恐將衍生出停電危機；全球經濟復甦推升電力需求，天然氣供應緊繃導致價格不斷上漲，為了滿足需求，公用事業公司使用燃料從天然氣逐漸轉向煤炭，擴大近23%的使用量。

天然氣和電力對沖基金e360 Power LLC投資長舒茲柏里（James Shrewsbury）表示，依「常態」而言，美國有足夠的天然氣能夠過冬，但若是今年冬天異常漫長，天然氣短缺的風險也將擴大。

許多供應商為應對氣候變遷，增加化石燃料的產量意願低落，然而在需求激增的壓迫下，美國公用事業的庫存不斷萎縮，對於供應商是否能滿足日益高漲的需求，帶有非常大的不確定性。

杜克能源公司（Duke Energy Corp）等電力生產業者已經預告，今年冬季電費可能將大幅上漲，旗下杜克天然氣公司（Duke’s Piedmont Natural Gas）5日指出，由於供應緊繃、價格上漲，北卡羅萊納州、南卡羅萊納州兩地的民眾，天然氣電價每月將上漲約11美元的費用。