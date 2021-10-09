「男友手機發現這個是？」一位女網友不經意看到男友LINE對話，只見他開頭便傳給對方「2字」，看似暗號但她又無法了解其中涵義，只好PO文求助網友。沒想到老司機一看便秒懂這是買春術語，建議女方盡快分手，不少人得知真相後也感到相當震撼。

原PO不經意看到男友Line傳訊息給一位叫做「KIKI」的人，開頭便對她說「捷克」，對方看到後則回「你好啊」，但雙方也就沒了後續，對此感到不解。（摘自Dcard）

原PO在《Dcard》論壇上貼出一段LINE對話截圖，表示「今天看男友的手機看到以下這張對話」。只見男友傳訊息給一位叫做「KIKI」的人，開頭便對她說「捷克」，對方看到後則回「你好啊」，但雙方也就沒了後續。直到過了快9小時，原PO因為好奇，忍不住回傳「？」給對方，並在文末無奈表示，「誰可以來幫我解答什麼意思，我很困擾。」

對此，馬上就有眼尖的老司機看懂其中暗號，直呼「要去爽囉」、「下課囉男友」、「男友RIP，求後續」、「中間刪過對話吧，不過妳去谷歌捷克論壇心裡大概就有底囉」。一位網友解答，「就外約茶啦，上面都會說什麼兼職學生，哪裡人幾歲，身材，最後一定會加一句『加我賴記得說是在捷克論壇上看到我的』。抓包男友過，我自己親自上去看的」。

真相曝光後，不少人彷彿見到新世界，「天啊，第一次知道捷克論壇」、「每次都能在迪卡學到新網站新知識」、「看迪卡學抓姦」。而過來人也直勸原PO趕快分手，「恭喜，下一位」、「可以分了～我前男友賴訊息一堆還隱藏被我發現，他還口口聲聲說都是幫朋友問的，笑死鬼才信」、「真心建議你趕快去驗血，外面的女生有病機率很高，男友外面玩後傳給你，真的要小心」。