台灣基進立委陳柏惟罷免案，將在10月23日投票，資深媒體人黃揚明曾指出，有台中地方人士透露，目前地方已經出現罷免案的相關賭盤，且更傳出有組頭開出同意罷免票數的基準是8萬5千票。對此傳聞，陳柏惟團隊執行長李雨蓁7日坦言，此消息並非空穴來風，但相關訊息令許多地方鄉親都感到困惑。對此，藥師林士峰針對李雨蓁說法提出2點質疑。

黃揚明4日於政論節目指出，賭盤的關鍵數字已經出來了，台中第二選區的選舉人數是以去年人數推估，所以罷免門檻預估是7萬2千多人，而且現在的賭盤不是開PK盤，賭罷免案會過或不會過，現在是給票數，這個票數是8萬5千票，你要押同意罷免會高於或低於8萬5千票，如果罷免過了但同意票沒到8萬5千票，下的注就收不回來；但如果超過8萬5千票，就可以拿回超過一倍。

黃揚明認為，現在基準設在8萬5千票，代表組頭目前看好罷免過關，且賭盤有個很重要的效果是，「如果我下注賭會超過這個數字，我一定會去投票」，會增強投票行為。

對於賭盤相關傳聞，李雨蓁7日透過臉書回應坦言，這樣的消息並不是空穴來風，但弔詭的是，據說目前只買得到罷免會過的，買不到罷免不會過的，真的是令許多地方鄉親都感到困惑，這無疑是想透由賭盤來影響罷免的結果，對民主制度來說是種傷害。

但李雨蓁這番回應，讓林士峰看不下去質疑，陳柏惟陣營是不是沒掌握消息，人家說什麼就信？林士峰指出，第一，他從來沒聽過賭盤有只賭一邊的，這樣派彩的時候組頭不會跑路嗎？沒有利潤的事，有哪個笨蛋會做，更何況還要冒著違法的風險。

第二，罷免不是只需要25%的人同意，還需要「同意票大於不同意票」罷免案才會成立，陳柏惟陣營刻意只揭露部份資訊，其實也是一種誤導。