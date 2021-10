美國海軍7日披露,海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號(USS Connecticut,SSN 22)於10月2日在南海下潛時撞及物體,導致11名人員受傷,但沒有生命危險。中華戰略學會研究員 張競8月即曾經投稿《亞洲週刊》表示,南海不但為核潛艦戰略布局重地,真正影響未來核武嚇阻態勢好戲,卻悄然在南海水下展開龍爭虎鬥。貓鼠追逐、捉對廝殺,以潛艦制潛艦戲碼,恐怕早就已經在南海海域上演多時。

張競指出,過去十餘年間,中國大陸致力於經略南海,美國亦以航行自由為藉口,在毫無具體事證前提下,不斷繪聲繪影指控北京在南海島礁各項建設,將可能威脅國際社會共同利益,企圖將其抹黑成全球公敵。

他表示,在此種烏賊宣傳戰下,美國海軍亦藉由大噴墨水掩護,軍事機艦不斷迫近華南沿海與南海島礁,以「自由航行行動」(FONOP:Freedom of Navigation Operations)為名,行軍事偵察監控之實,並藉此進行外交表態與政治挑釁。

美國核潛艦在海面下撞擊物體並非首次,圖為2005年因撞上海底山而嚴重受損的美軍「舊金山號」潛艦。(圖/美國海軍)

張競認為,當各方目光聚焦在南海各方致力於建設島礁,其實相對上華南各個解放軍海空基地,基礎設施建設發展更是驚人。政治評論家與軍事觀察者將重點置於海面艦艇與空中戰機對峙較勁,殊不知真正影響未來核武嚇阻態勢好戲,卻悄然在南海水下展開龍爭虎鬥。

他分析,對於解放軍來說,南海為核戰略佈局重地,放眼周邊軍事建設,最足以顛覆整體戰略架構軍事整備重點,其實就是海南亞龍灣核潛艦基地。解放軍在南海周邊建立核潛艦基地,確實是讓華盛頓感覺芒刺在背,迫使其必須積極掌握南海軍事動態,嚴重增加相關情報蒐集活動作業負荷。

2019年即傳出,中國大陸航母已抵達海南三亞市的亞龍灣。(影片截圖)

張競直言,中國大陸從開始發展核武戰力,就秉持最低嚇阻戰略(Minimum Deterrence Strategy),在避免陷入核武軍備競賽死胡同前提下,致力於營建確實可信之核武反擊實力,以便排除敵對國家獲得對其進行核訛詐與核勒索可能性。

他披露,依據此項核武戰略,北京為《核武禁止擴散條約》(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)所定義之合法核武強權,唯一承諾不對非核國家使用核武之國家;同時亦不斷透過政府聲明與文件,宣示「中國恪守在任何時候、任何情況下不首先使用核武器和無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器的承諾。」

張競指出,受到經濟與科技實力限制,中國大陸直到上個世紀80年代中期,才算完整建構核武戰備值班能力,而其中最重要戰力指標,就是配備潛射核武之核導彈潛艦。

他坦言,在海南亞龍灣核潛艦基地建設完成前,作為中國大陸核反擊戰力中最可靠之潛射核武兵力,卻受限於核潛艦基地都位於黃海周邊,其中包括山東青島沙子口以及遼寧大連小平島;但由於進出開闊海域動態容易遭人掌握,因此就成為戰略嚇阻與核武威懾罩門所在。

張競深入探討說,因此建設亞龍灣核潛艦基地,不但讓中國大陸核武潛艦增加兵力部署彈性,同時更因其直接通往南海開闊海域,相對於黃海海域來說,不但就客觀水文條件與航運動態,有利於規劃能夠妥善隱匿兵力之發射陣地,就假想敵手情報偵察與蒐集作業能量來說,更會讓其必須大費周章,才能夠掌握解放軍核潛艦確切動態。

他進一步解釋,運用海洋隱匿與保護核武導彈潛艦,提高核武反擊戰力承受敵手核武突擊後之生存能力,確實是核武最低嚇阻戰略最重要環節。而南海海域就管控核武潛艦實施戰略反擊指揮通聯,或是運用岸基兵力與水面艦艇提供掩護來說,亦存在著有利條件,因此經略南海使其成為中國大陸核武戰略佈局重地,完全不令人意外。

中國大陸戰略核潛艦,型號不明。不過從其特徵來看,有可能是094彈道飛彈核潛艦(前),此型潛艦目前部署於南海艦隊。(圖/中新社)

張競分析,南海海域多處深水海域,洋流穩定航運稀少,利於維持與測定船位,掌握周邊威脅動態,對戰略導彈潛艦來說,最適合作為戰備值班待命發射陣地。美國海軍專業海洋環境調查船,以清掃地毯般勤奮地在南海海域進行各項水文測量調查作業,其真正指向就是希望能夠掌握到,適合解放軍核導彈潛艦作為戰略反擊發射陣地之理想海域。

他直指,冷戰時期美國海軍經常派遣核潛艦,不遠千里遠赴北冰洋海域,從蘇聯核導彈潛艦出港開始,就緊盯不捨以便掌握其兵力部署,並確認其遂行核反擊時,位於深海大洋發射陣地。同樣貓鼠追逐捉對廝殺以潛艦制潛艦戲碼,恐怕早就已經在南海海域上演多時。

張競強調,當各方關注南海海域軍事操演,都將焦點放在航艦戰鬥群起落戰機或是兩棲突擊艦向岸邊投射武力,各國透過軍事演習,表達政治姿態與立場,但最能影響大國博弈,能夠讓政治角力相互叫陣得到底氣,並讓核武戰略嚇阻天平偏移之重頭戲,卻是無聲無息地在海底登場。