在北歐鄰國陸續宣布針對年輕族群停打莫德納（Moderna）疫苗後，冰島也決定跟上此隊伍，在本周五宣布了停打莫德納的決議。

冰島的首席流行病學家透過聲明指出，會做出此決定，是因為接種莫德納疫苗以及輝瑞/BNT（Pfizer - BioNTech）疫苗後，心肌炎（myocarditis）以及心包膜炎（pericarditis）的發病率增加。因為冰島的疫苗供應充足，所以決定停打莫德納疫苗。

報導指出，即便如此，冰島在疫苗接種率上的表現仍舊是相當亮眼。島上37萬居民中，88% 12歲以上的人口都已經完全接種疫苗。在Our world in data網站統計中，該國完全接種疫苗者比例達到80.73%。

《California News Times》報導，在過去兩個月之內，冰島持續為已經接種單劑型嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，或是已經完整接種兩劑疫苗的年長者、免疫力低下者，追加施打加強針。另有外媒指出，莫德納在冰島主要適用於第二劑的施打。

冰島並非首個宣布停打莫德納疫苗的國家，瑞典、芬蘭在周四也因為接種後存在心肌炎、心包膜炎的風險，所以針對30歲以下停止施打莫德納。丹麥限制18歲以下不能打莫德納疫苗，挪威建議30歲以下施打輝瑞/BNT疫苗。根據歐盟準則，莫德納疫苗在今年1月被批准可用於歐盟27國當中，18歲以上者。（挪威、冰島不屬歐盟，但為歐洲自由貿易聯盟成員，與歐盟之間有友好關係）。

瑞典當局指出，上述心肌炎以及心包膜炎發生的情況大多數是良性的，且持續追蹤都能痊癒。不過仍舊建議可以在出現症狀時，進一步詢問醫生。