斐濟今天宣布，境內成人COVID-19疫苗完整接種率達到8成，達疫苗接種里程碑，這個南太平洋島國將放寬防疫管制，並將宣布重啟國際旅遊。

法新社報導，斐濟總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）表示，將在明天下午宣布調整斐濟的防疫管制。此前當地80%的成年人已施打兩劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

巴依尼馬拉馬在推特發文說：「（接種率達8成）整整提前了3週！感謝所有捲起衣袖幫助斐濟變得安全的所有人士。我將宣布放寬境內防疫管制，還有我們將向全球重新開放斐濟的計畫。」

斐濟總人口不到100萬，政府數據估計，當地經濟40%仰賴觀光產業，為了遏止貧窮惡化，重振觀光至關重要。

今年4月間，最早在印度發現的病毒變異株Delta入侵斐濟，此前斐濟長達1年的時間沒有爆發重大疫情。

當地7月間確診數達到高峰，當時每日新增確診病例超過1200例，但今天新增確診僅40例。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1101009