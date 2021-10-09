台北天文館與國際天文機構對太陽黑子長期觀測，發現今年9月的太陽黑子數量達到5年來新高，已連續11個月超出美國航太總署(NASA)及美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的預測，顯示太陽活動正逐漸進入一個超乎預期的強周期。

天文館表示，太陽黑子反映了太陽活動活躍程度，其對地球環境，包括通訊、電力、極光等大氣現象，甚至飛航安全與人體健康等都影響甚鉅；太陽活動劇烈，對於喜愛追極光的旅客來說可能是個好消息，但對於高度依賴電力、網路的現代社會卻是值得關切的警訊。

天文館記錄太陽黑子已達70餘年，根據觀測統計發現，過去3年中有超過6成日子幾乎沒有黑子，但自去年底開始，黑子群接連出現，象徵新的第25太陽周期開始了，且發展速度遠遠超過預期。

天文館於10月9日國慶連假起入館免預約，展示場二樓的太陽區對太陽及太陽活動帶來的影響有詳盡的展示介紹，民眾還可透過手機等行動載具來觀看導覽及豐富的影音互動內容，觀測室也重新開放，讓民眾透過望遠鏡親睹太陽。