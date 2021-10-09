台東部落「釀」食尚市集登場，各部落大廚端出火紅人氣料理。（台東縣政府提供）

匯集東海岸、縱谷線、市區、南迴及蘭嶼的部落食尚店家共襄盛舉的「部落釀食尚市集」，今日於TTStyle波浪屋草地廣場舉辦成果發表，副縣長王志輝等揭開全台獨家打造的快閃故事餐酒館，要帶領民眾透過「食」更認識部落文化。

接連兩天的釀食尚市集，將部落裡的經典及豐富料理，變身為山海1口食，共16個店家參與、多達60多樣菜色，讓民眾可以在市區1次走訪所有店家。

台東縣政府原住民族行政處指出，此次部落食尚店家大廚紛紛帶來最火紅的人氣料理1口佳餚，不僅有在現場煙燻魚類的太平洋美味，還有炙燒醃肉siraw的握飯；現烤的豬肉搭配小米飯，絕搭組合讓人一口接一口；漂洋過海而來的蘭嶼店家「東清三十三號」端出最道地的飛魚乳酪麵包捲；飯後還能品嘗紅藜貝果、檸檬塔等烘焙料理的甜蜜滋味。

此外，全台獨家打造的「餐酒故事館」吧台，召集9位大廚輪番上陣展演美食料理，首場由卡那歲工作坊帶來的「獵人油芒故事吧」，將傳統穀物油芒化身為藜藜糕、油芒地瓜球，還有獨家限定的小米油芒豬肋排飯。

台東縣政府兩年來致力推動「台東慢經濟」，要將在地人文風貌和生活型態透過有品質的服務，推薦給來台東的旅人。其中「部落食尚」即是發展中重要的一環，除了讓大家更認識台東7大原住民族的各部落文化以外，也創造當地就業機會。

成果發表會於下午3點熱鬧登場，包括原民會卑南族族群委員林娜玲、議員章正輝、古志成、金峰鄉長蔣爭光、延平鄉長胡黃廣文、縣府原民處長方銘總、財經處長章正文、交觀處長余明勳等貴賓與會。