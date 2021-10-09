湯優盃羽球團體對抗賽今天在丹麥點燃戰火，中華男團在湯姆斯盃小組賽首戰泰國，前3點都排出東京奧運國手，結果「羽球一哥」周天成、東奧男雙金牌李洋／王齊麟都以直落2勝出，讓中華隊先以2比0聽牌，可惜第3點「羽球王子」王子維以0比2不敵昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），第4點男雙李哲輝／楊博軒也落敗，只能寄望第5點單打戚又仁。

第1點由周天成對上世界排名18的王高倫，兩人過去5次交手，小天以4勝1敗占優。首局小天在2比4後打出一波11比2的輾壓攻勢，以21比18先聲奪人，次局卻陷入苦戰。

不過周天成穩紮穩打，在12比18落後時打出一波5比0猛攻，接著近身殺球得手追成19平。隨後王高倫斜線殺球得手，率先逼出局點，小天隨即化解，並先以一次後退殺球讓對手撲救未果，再靠網前巧放小球，使王高倫回擊掛網，以22比20拿下第1點單打。

第2點由東奧後首次出賽的李洋／王齊麟，對上首次交手、無世界排名的蘇柏（Supak Jomkoh）／塔努帕（Tanupat Viriyangkura），麟洋配首局前段落後，但10平後連得6分奠定勝基，最後只用33分鐘就以21比15、21比12勝出，讓中華隊連拿兩點。

然而第3點王子維鏖戰1個小時，仍以22比24、17比21不敵世界排名23的昆拉武特，李哲輝／楊博軒也以18比21、17比21敗給世界排名199的吉丁努彭（Kittinupong Kedren）／狄查波（Dechapol Puavaranukroh）。就看第5點單打戚又仁能否擊敗世界排名54的蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon）。湯盃賽事採3單2雙、5戰3勝制，中華隊同組對手還有印尼、阿爾及利亞。