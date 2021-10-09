52歲資深武打女星楊麗菁，昨(8日)下午去榮總照顧住院的老父親，卻在1樓大廳無端遭一位婦人攻擊打罵，造成她手臂瘀青又頭暈，只能錄影自保並請經紀人代為報警。餘悸猶存的楊麗菁，今早於微博向粉絲們報平安，言談中似乎也透露了她為何會被打的背後原因，引發網友熱議。

楊麗菁昨日下午在榮總無端遭到路人打罵，今早於微博PO文向粉絲報平安，「謝謝影迷們的關心，剛發了『愛國愛黨愛人民』就莫名其妙在醫院被打被罵了。」此話一出令不少網友相當震撼。

楊麗菁PO文報平安，疑洩榮總被毆原因。(取自楊麗菁微博)

原來楊麗菁在被毆的前一天，才PO文透露被某些人告知別再發愛國訊息，但她不以為意，直言：「作為中國人不愛中國愛哪裡？我拍攝過很多中國員警的影片，第一條：愛國愛黨愛人民。」

楊麗菁身為武打女星，面貌姣好身手不凡，這次有許多人質疑為何她被打卻不還手？對此楊麗菁回應除了嚴重威脅到她的人身安全，不然無論從公眾人物的角度還是自身素養來說，她都不會還手。

楊麗菁昨日在榮總大廳無端遭一位婦人攻擊，她事後召開記者會說明來龍去脈，透露她在做快篩檢測時，突遭婦人衝撞還踩她，她見對方快要跌倒還出手要扶，豈料婦人卻開始攻擊揮打她，讓她嚇到鬆手，而婦人起身後還是持續打罵她。更扯的是，婦人甚至還跑到外頭，向警衛控訴自己被打，令楊麗菁相當恐慌，決定報警自保。