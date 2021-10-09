韓國夯劇《機智的醫生生活》上月播畢後，令觀眾大呼不捨，導演申元浩找來好友羅暎錫（羅PD）量身打造專屬「99五人幫」曹政奭、鄭敬淏、柳演錫、田美都和金大明的衍生綜藝節目《機智的山村生活》，在殺青後的6小時，一行人造訪位於旌善的紅頂山村小屋展開一段療癒之旅。

因戲結緣的他們在戲劇殺青後馬不停蹄地前往旌善，卻因電影行程暫時無法參與的柳演錫而感到巨大的空虛感，就連曾經參與過《花樣青春 冰島篇》的曹政奭都不禁感嘆：「演錫要在，事情進展才有效率啊。」4人在大雨中抵達山村小屋，興奮參觀完周遭環境後馬上著手架雨棚、生火並決定午餐菜單，打算以簡單的辣醬麵疙瘩和白菜煎餅開始他們山屋生活，沒想到無縫接軌的安排令所有人都暈頭轉向，手忙腳亂的鄭敬淏在揉麵團過程灑了一身麵粉，甚至還打翻水瓶，看到胯間滿是麵粉的搞笑模樣都啞然失笑，呆萌的表現引來姐姐田美都的關心「敬淏啊！你沒事吧」。

以《一日三餐》為原型的《機智的山村生活》讓眾演員充分感受專注在三餐以及勞動的魅力，光準備第一餐就花了不少時間，回過神已經下午4點，曹政奭更在忙碌之中帶著困惑問羅PD：「我們是來療癒身心的吧，對嗎？」立刻得到對方狡猾地回應：「政奭啊！你好好想一下，你現在完全沒有任何想法吧？這就是療癒啊」，田美都、金大明紛紛表示「我都忘記自己肚子餓了、也忘了自己沒睡覺」、「甚至忘記昨天還在拍攝」恍神的回答引發眾人一陣大笑。

在享用午餐之際，眾人漸漸找回安定感，稍作休息又投入晚餐的準備工作，發揮「五人幫」絕佳默契，由「主治醫生」田美都發號司令，迅速分配好工作，井然有序的樣子獲得羅PD與工作人員讚嘆。為了配合五人幫的到來，製作單位也準備99樂團風格的卡帶與CD，包含OST女王Gummy早期的專輯，調皮的鄭敬淏吵著要聽Gummy姐姐的歌曲，卻引來Gummy老公曹政奭的大叫「不要啦！我會尷尬」，但一聽到親愛老婆的歌聲，臉上忍不住露出燦爛的笑容，邊喊「心情好微妙啊，竟然在錄節目的時候聽到」，不自覺流露出對另一半的愛意，害羞又甜蜜的模樣十分可愛。

《機智的山村生活》每週六於愛奇藝國際版APP及iQ.com、friDay影音播出。下一集缺席的柳演錫以及劇中女友「冬天」申鉉彬都將登場。