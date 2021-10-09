男星歐陽靖（MC Jin）原本憑著優秀饒舌實力，在美國和香港有一定知名度，還在嘻哈節目爆紅，又在熱播中的《披荊斬棘的哥哥》展現親和力十足的一面，圈粉無數；從節目中能發現歐陽靖有超親民個性，日前他在微博透露自己出門跑步，路過一場溫馨婚禮被邀請觀禮，穿運動裝亂入的模樣讓網友笑翻。

6日歐陽靖在微博發文，曬出多張參加婚禮的照片，但有趣的是他身上穿的是一套全黑運動裝，和婚禮顯得不搭；他提到自己當天原本是出門跑步，路過一對新人的婚禮被他們的愛情故事圈粉，沒想到新人也邀請他觀禮，讓他忍不住笑說，「跑完步馬上參加婚禮我都是第一次」。

日前歐陽靖在微博透露自己出門跑步，路過一場溫馨婚禮被邀請觀禮，穿運動裝亂入的模樣讓網友笑翻。(圖/ 摘自歐陽靖微博)

畫面中新郎穿著襯衫和西裝褲，新娘穿著一套優雅的小洋裝，面對面訴說誓詞，歐陽靖真的只穿著黑色運動裝，腳上還是一雙鮮豔色的跑鞋；而歐陽靖就像是新人的見證人，聽著誓詞時還做出拭淚動作，不改他改笑幽默的性格，讓小巧溫馨的婚禮多了些嬉皮感。

歐陽靖也在微博中祝福兩位，「恭喜劉先生和太太！祝你們白頭到老！三年抱兩！」，沒想到新娘本人也雀躍地在底下回應，「新娘本人來了，哈哈哈哈哈哈哈。謝謝謝謝，沒想到真的發了微博，太驚喜了，從現在開始惡補您的所有歌and節目」；其他網友被歐陽靖亂入婚禮暖到，笑說「雖然衣服有點格格不入，但是誠意滿分」、「你真的是社交牛逼症」、「我也想讓你參加我的婚禮」。