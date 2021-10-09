和情商高的人相處，總是會讓人覺得非常舒服自在。《搜狐網》命理專欄發文分享，水瓶座、巨蟹座、獅子座和雙魚座女生的情商非常高，總是待人和善、體貼，吸引許多人想要做她們的朋友。

1、水瓶座

水瓶女經常給人隨興、自在的感覺，但其實她們一直在默默努力，雖然可能會遭遇不少坎坷，不過聰明的她們最終還是可以達成目標，此外水瓶女的情商非常高，這也成為她們事業上的一大助力，能夠更加順利地前進。

2、巨蟹座

巨蟹女不管和誰在一起都可以很合得來，再加上她們乖巧貼心的個性，讓她們十分願意奉獻自己，把全部的精力都放在家庭上，同時巨蟹女也擁有高情商，所以不管男生女生，都很喜歡跟她們當朋友。

3、獅子座

獅子女除了情商高，還非常有責任感，雖然脾氣有些暴躁，但她們通常對事不對人，只要結束就會忘記所有不愉快，也不會因為和誰不合而耽誤工作，在人際關係中，她們也很會為別人著想，願意主動幫忙朋友解決困難。

4、雙魚座

雙魚女天生就很溫柔善良，對待每個人都非常貼心，即使有了另一半也不會停止對別人散發溫暖，這樣的行為常常讓旁人忍不住對她們產生好感，雙魚女的高情商不只吸引異性的愛慕，也讓同性非常喜歡和她們相處。