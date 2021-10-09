屏東林管處與屏東縣政府合作，於10月起選在職人町與屏東林業小棧，連續3個月辦理3種不同主題職人展覽，並搭配職人手作活動，首先登場的是「百鬼遊町」，呼應即將到來的萬聖節，也為雙十連假揭開序幕。
屏東林管處長楊瑞芬表示，屏東林業小棧與職人町同屬一個街廓，雙邊合作只是開始，未來2個單位將可提供年輕人更多發揮創意的空間，而林業也有許多非木質產品，在屏東林業小棧首先推出的職人「希望之庭」，就是將自然素材融入藝術中，讓生活中處處現生機。
屏東林管處與屏東縣政府合作，於10月起選在職人町與屏東林業小棧，連續3個月辦理3種不同主題職人展覽，並搭配職人手作活動，首先登場的是「百鬼遊町」，呼應即將到來的萬聖節，也為雙十連假揭開序幕。
屏東林管處長楊瑞芬表示，屏東林業小棧與職人町同屬一個街廓，雙邊合作只是開始，未來2個單位將可提供年輕人更多發揮創意的空間，而林業也有許多非木質產品，在屏東林業小棧首先推出的職人「希望之庭」，就是將自然素材融入藝術中，讓生活中處處現生機。
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