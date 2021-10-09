台東「九鳥陶燒」新建柴窯今天舉行啟火儀式。（莊哲權攝）

台東「九鳥陶燒」新建柴窯今天舉行啟火儀式。（莊哲權攝）

著名排灣族陶藝家廖光亮9日以「傳.窯」為主題，在台東初鹿舉辦柴窯啟火儀式，廖光亮說，蘊釀近20年總算可以蓋1座自己設計，並且獲得專利的陶藝柴燒窯，未來會燒出更亮眼的作品，除了持續傳承原住民傳統文化以外，也要讓台灣的陶藝「原」素不缺席。

充滿「原」味的「傳.窯」啟火儀式9日在台東縣卑南鄉初鹿村「九鳥陶燒工作室」舉行，在「民歌之父」胡德夫雄渾的古調吟唱中，賓客逐一將燃燒的火把放進新建柴窯，熊熊火焰開啟了陶藝家廖光亮製陶20年新的旅程碑。

廖光亮表示，使用多年的舊窯，經多次更改、併裝、補貼，使用上仍有缺點，憑著20年燒窯經驗，這次由自己構圖設計、一磚磚堆疊的新窯，結合「直焰窯」、「倒焰窯」及「穴窯」等3大特色，落灰效果也非常精采，整個窯體已通過專利申請。

他說，這次慎重舉辦啟火儀式，在大家的祝福下，新窯克服過去的缺點，並且提升原有的優點，未來會燒出更亮眼的作品回報大家，並且努力不懈，讓台灣陶藝「原」素不缺席。

而「九鳥陶燒」未來也將打造成為台東窯藝文化園區，是陶藝學習也是國際交流的平台，更重要的是，繼續讓陶藝創作成為原住民傳統文化傳承的媒介。

製陶近30年的廖光亮是屏東人牡丹排灣族人，台南神學院畢業後，先是投身社會服務及相關運動，後來在美濃、恆春、鶯歌等窯廠學習窯藝，追尋失落已久的排灣傳統陶製法，2002年在台東縣卑南鄉初鹿成立「九鳥陶燒工作坊」，迄今仍持續不斷地創作。