中共總書記習近平9日在紀念辛亥革命110周年講話中，除了談及堅持和平統一、反對台獨分裂，有更多篇福在闡述中共對孫中山的「歷史定位」及宣傳中共對孫中山精神的繼承。習近平提到辛亥革命推翻了清朝政府，也提到孫中山提出民族、民權、民生的「三民主義」，更提到1911年10月10日的武昌起義「在中華大地上建立起亞洲第一個共和制國家」，不過就是避開了「中華民國」四字。

習近平在講話一開始指出：「110年前，以孫中山先生為代表的革命黨人發動了震驚世界的辛亥革命，推翻了清朝政府，結束了在中國延續幾千年的君主專制制度，近代以來中國發生的深刻社會變革由此拉開了序幕。這是中國人民和中國先進分子為實現民族獨立、人民解放進行的一次偉大而艱辛探索。」

習近平對孫中山做出中共史觀的歷史定位，並提到三民主義。習近平表示：「孫中山先生是偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅」，他還說，孫中山「高揚反對封建專制統治的鬥爭旗幟，提出民族、民權、民生的三民主義政治綱領，率先發出『振興中華』的呐喊。」

習近平以不提及「中華民國」四字的方式，隱晦提到中華民國。習表示：「1911年10月10日，武昌城頭槍聲一響，拉開了中國完全意義上的近代民族民主革命的序幕。辛亥革命極大促進了中華民族的思想解放，傳播了民主共和的理念，打開了中國進步潮流的閘門，撼動了反動統治秩序的根基，在中華大地上建立起亞洲第一個共和制國家，以巨大的震撼力和深刻的影響力推動了中國社會變革，為實現中華民族偉大復興探索了道路。」

習近平還稱：「中國共產黨人是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者。中國共產黨在成立之初就提出反帝反封建的民主革命綱領，並同孫中山先生領導的中國國民黨攜手合作，幫助國民黨完成改組，建立最廣泛的革命統一戰線，掀起轟轟烈烈的大革命，給北洋軍閥反動統治以沉重打擊。」

在習近平講話前，還先安排了大陸八大民主黨派之一的「中國國民黨革命委員會中央委員」主席萬鄂湘發言，意在言外。中共今年七一建黨百年的慶典上，同樣安排讓萬鄂湘代表民主黨派發言，強調擁護中共領導，稱要努力做中國共產黨的好參謀、好幫手。