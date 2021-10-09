明天就是雙十國慶，早年國慶日，隨處可見國旗旗海飄揚，64歲台南市民唐久彥在自家住處大門插滿26面大大小小國旗，鄰居、路人直呼「好久沒感受這種國慶味」。

從事導遊工作的唐久彥吐露，國慶日插國旗念頭，藏在心中20年之久，以往顧忌周遭鄰居政治傾向及旁人觀感，基於避免引起不必要爭端，想做卻始終沒能實踐，只敢在家插國旗。下定決心今年國慶日一定要插國旗，是緣於2個月前，兒子攀登合歡山帶國旗上山的插曲。

他說，兒子這一輩對國旗，少了父輩的情懷，因此當兒子開口說想拿國旗，他特別翻箱倒櫃找出1面大國旗交給兒子，事後，兒子轉述，當攻頂後，拿出國旗合影，旁人也爭相借國旗拍照，加劇他在今年國慶日插國旗的想法，希望喚起人們對於國旗懷抱的美好信念。

唐久彥說，讀高中時，雙十節要拿國旗上街遊行，但現今年輕一輩早已沒有這種集體記憶。他首度自發性插國旗，花了3000多元買國旗跟桿子，起初只敢先插小國旗「試水溫」，觀察附近住戶反應，不少人給予「哇，好懷念！」的回應。

他昨晚趕工，在大門插滿6面大國旗，還因為擔心國旗遭人破壞、偷拔，6幅大國旗特別用鎖固定。除此之外，他也在電梯放了一面大國旗，電梯升降，路過民眾也能看見國旗身影。

附近鄰居往來看到國旗，都豎起大拇指，有5、60歲民眾路過駐足說，「不管誰來執政，國家生日就該重現國旗飄揚，很感動。」他說，這些國旗將一路飄揚到年底，以後每年也會貫徹插國旗這件事。